Peking - In China hat sich die Industrieproduktion im Juli überraschend stark abgeschwächt. Die Produktion der Industriebetriebe stieg im Jahresvergleich um 5,7 Prozent, wie das chinesische Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Das ist das schwächste Wachstum seit dem vergangenen November. Im Juni war die Fertigung noch deutlich stärker gestiegen, um 6,8 Prozent. Analysten hatten zwar mit einer schwächeren Produktion in den Industriebetrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab