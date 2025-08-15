Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Freitag weiter zugelegt. Die Veränderungen blieben dabei aber einmal mehr überschaubar. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,53 Prozent auf 5.463,33 Punkte. An den Börsen ausserhalb des Euroraums war die Entwicklung dagegen uneinheitlich. Der Schweizer SMI legte um 0,65 Prozent auf 12.079,90 Punkte zu, während der britische FTSE 100 minimal nachgab. Das Geschäft war von Zurückhaltung geprägt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab