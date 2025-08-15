EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

HIVE gibt für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Rekordumsatz von 45,6 Millionen Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 44,6 Millionen Dollar bei einer durchschnittlichen Hashrate von 8,9 EH/s bekannt, was einem Anstieg der Hashrate um 45 % gegenüber dem Vorquartal entspricht Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 15. August 2025) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (als "das Unternehmen" oder "HIVE" bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger digitaler Infrastruktur, gibt seine Ergebnisse für das am 30. Juni 2025 endende erste Quartal bekannt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). Angetrieben von einem sequenziellen Anstieg der durchschnittlichen Hashrate um 45 % und einer starken Performance sowohl im Bitcoin-Mining als auch im HPC-Geschäft erzielte HIVE neue Rekordwerte bei Umsatz, Nettogewinn und bereinigtem EBITDA und festigte damit seine Rolle als wichtiger Akteur in den globalen Bitcoin- und Rechenzentrum-Ökosystemen. Finanzielle Highlights des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2026: Gesamtumsatz: 45,6 Millionen Dollar, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorquartal, der auf die starken Beiträge sowohl aus dem Mining digitaler Währungen als auch der Hosting-Services für High-Performance Computing (HPC, Hochleistungsdatenverarbeitung) zurückzuführen ist. Dieser Umsatz wurde bei direkten Kosten von 29,8 Millionen Dollar erzielt, was insgesamt einer Bruttobetriebsmarge von 35 %3 entspricht. Die Berechnung der direkten Kosten und der Mining-Marge finden Sie weiter unten in dieser Pressemitteilung. Umsatz aus dem Mining digitaler Währungen: 40,8 Millionen Dollar, ein Anstieg von 44,9 % gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025, der hauptsächlich auf eine höhere durchschnittliche Hashrate beim Mining digitaler Währungen (von 5,9 EH/s im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 8,7 EH/s im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026), einen Anstieg der Hashrate um 47 % gegenüber dem Vorquartal und leicht höhere Bitcoin-Preise zurückzuführen ist. Diese Mining-Einnahmen wurden bei direkten Kosten von 26,8 Millionen Dollar erzielt, von denen 90 % auf Stromkosten entfallen. Siehe die Berechnung der direkten Kosten weiter unten in dieser Pressemitteilung. Bitcoin-Produktion: 406 Bitcoin wurden produziert, was einem Anstieg von 34 % gegenüber dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 entspricht, der auf eine höhere Hashrate beim Self-Mining zurückzuführen ist, während die durchschnittliche Schwierigkeit im Quartalsvergleich um 10,2 % zunahm. HPC-Umsatz: Der Umsatz von Buzz HPC erreichte im Quartal einen Rekordwert von 4,8 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 59,8 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dies ist auf die starke Nachfrage nach Hochleistungsdatenverarbeitung zurückzuführen. Dieser Umsatz wurde bei direkten Kosten von 2,1 Millionen Dollar erzielt. Allgemein- und Verwaltungskosten: 5,8 Millionen Dollar, ein leichter Anstieg gegenüber 5,3 Millionen Dollar im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025, was in erster Linie auf den Personalaufbau zur Unterstützung der globalen Expansion von HIVE im Bereich des Minings digitaler Währungen, insbesondere in Paraguay, und das Wachstum des BUZZ HPC-Geschäfts zurückzuführen ist. Bruttobetriebsmarge: Die Bruttobetriebsmarge stieg von 8,8 Millionen Dollar oder 28,2 % im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 auf 15,8 Millionen Dollar oder 34,7 %. Die Berechnung der Bruttobetriebsmarge ist weiter unten in dieser Pressemitteilung aufgeführt. Nettogewinn: GAAP-Nettogewinn von 35,0 Millionen Dollar, hauptsächlich aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen in Höhe von 23,2 Millionen Dollar aus digitalen Währungen2, nicht zahlungswirksamen nicht realisierten Gewinnen in Höhe von 8,2 Millionen Dollar im Zusammenhang mit seinen Kapitalbeteiligungen und Gewinnen in Höhe von 16,4 Millionen Dollar aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Vermögenswerten. Bereinigtes EBITDA1: 44,6 Millionen Dollar bereinigtes EBITDA. Webcast-Präsentation jetzt verfügbar Eine aufgezeichnete Webcast-Präsentation mit Einblicken des Führungsteams von HIVE Digital ist jetzt verfügbar: Mit dabei sind Mitbegründer und Executive Chairman Frank Holmes, President und CEO Aydin Kilic, Chief Financial Officer Darcy Daubaras und Craig Tavares, President und COO von BUZZ. Das Team erläutert die Quartalsergebnisse, diskutiert das allgemeine makroökonomische Umfeld und erläutert, wie HIVE und BUZZ strategisch auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet sind. Sehen Sie sich den vollständigen Webcast auf unserem YouTube-Kanal an, indem Sie hier klicken, und rufen Sie die begleitende Präsentation auf der Investor-Relations-Website von HIVE im Abschnitt "Presentations" ab. Kommentar des Managements Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: "Die Leistung von HIVE in diesem Quartal unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks, die Dezentralisierung und die geografische Diversifizierung seiner Aktivitäten in neun Zeitzonen und drei Ländern. Mit über 15 EH/s im August 2025 - was einer Produktion von etwa 7,5 Bitcoin pro Tag entspricht - spielt HIVE eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Netzwerks und der Schaffung von nachhaltigem Wert für die Aktionäre. Unsere Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 sind ein Beweis für unsere transformative Wachstumsstrategie und die engagierte Umsetzung unserer wichtigsten strategischen Prioritäten durch unser Team. Wir haben sowohl im Bereich des Mining digitaler Währungen als auch im Bereich BUZZ HPC einen Rekordumsatz erzielt, der gegenüber dem Vorquartal um etwa 45 % bzw. 60 % gestiegen ist. Wir haben dies erreicht, indem wir die Verwässerung der Aktienanteile unserer Aktionäre durch kreative Strategien wie unsere Bitcoin-Verpfändung zur Sicherung von Mining-Geräten der führenden Generation für unsere Expansion auf 25 EH/s und die Verwendung unseres Cashflows aus dem operativen Geschäft für Betriebsausgaben auf einem der niedrigsten Niveaus der Branche gehalten haben. Diese Leistung ist das Ergebnis unserer führenden operativen Effizienz und unserer disziplinierten Kapitalallokationsstrategie, die sich auf die Maximierung der Kapitalrendite konzentriert, die seit jeher zu den höchsten der Branche zählt." Aydin Kilic, President und CEO, erklärte: "Dies war ein phänomenales Quartal. Wir haben unsere Produktion im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 45 % auf durchschnittlich 8,9 EH/s gesteigert und damit 34 % mehr Bitcoin produziert, was 406 produzierten Bitcoin entspricht. Mit einer täglichen Produktion von 7,5 Bitcoin bei über 15 EH/s setzt HIVE angesichts der starken Erholung der Bitcoin-Preise seinen Aufwärtstrend und sein kontinuierliches Wachstum fort, wobei die Wirtschaftlichkeit des Minings sich der Marke von 60 USD pro PH/s pro Tag nähert. Wir sind weiterhin auf dem besten Weg, bis Thanksgiving (Erntedankfest in den USA, 27. November 2025) 25,0 EH/s zu erreichen und damit HIVE als einen der weltweit größten Bitcoin-Miner zu etablieren. Dies folgt auf unser rasantes Wachstum auf 15,0 EH/s Ende Juli, was auf Basis der aktuellen Preise, der Netzwerk-Hashrate und der Block-Rewards einer annualisierten Bitcoin-Mining-Umsatzrate4 von ca. 315 Millionen Dollar entspricht. Im zweiten Quartal haben wir außerdem unser BUZZ HPC-Geschäft durch die Vereinbarung zum Erwerb eines 7,2-MW-Tier-3-Rechenzentrums in Toronto vorangetrieben, das voraussichtlich im zweiten Quartal abgeschlossen wird und 5.000 GPUs der nächsten Generation für KI-Berechnungen in Kanada unterstützen kann. Außerdem haben wir einen weiteren NVIDIA Hopper GPU-Cluster in Quebec als eine der führenden souveränen KI-Clouds Kanadas in Betrieb genommen. Diese strategischen Schritte stehen im Einklang mit unserem Ziel, bis zum Kalenderjahr 2026 einen Umsatz mit hoher Marge von 100 Millionen Dollar aus Cloud-Computing- und KI-Modelltrainingsdiensten zu erzielen." Darcy Daubaras, CFO von HIVE, erklärte: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung zu Beginn des Geschäftsjahres 2026. In diesem Zeitraum haben wir 406 Bitcoin produziert, was einem Anstieg von 33,7 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, der durch einen Anstieg unserer Hashrate um 47,5 % gegenüber dem Vorquartal getrieben wurde. Darüber hinaus erzielten wir einen Rekordumsatz, einen Rekordgewinn und ein bereinigtes EBITDA von 45,6 Millionen Dollar, 35,0 Millionen Dollar bzw. 44,6 Millionen Dollar. Darüber hinaus beendeten wir das Quartal mit einer soliden Finanzlage mit 71,9 Millionen Dollar an Barmitteln und digitalen Währungen, was das Unternehmen nach Ansicht des Managements in eine gute Position versetzt, um seine Wachstumsstrategie umzusetzen und gleichzeitig seine finanzielle Widerstandsfähigkeit zu erhalten." Finanzberichte und MD&A Der konsolidierte Jahresabschluss des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (MD&A) für das am 30. Juni 2025 endende Quartal sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE und auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com verfügbar. 1 Nicht-GAAP-Kennzahl. Bereinigtes EBITDA (Betriebsergebnis, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, vor Finanzerträgen und -aufwendungen, Steuern und Abschreibungen) bereinigt um sonstige nicht zahlungswirksame Posten, einschließlich aktienbasierter Vergütungen, nicht zahlungswirksamer Effekte aus der Neubewertung digitaler Währungen und einmaliger Transaktionen. Der Bruttomininggewinn, die Bruttominingmarge, das bereinigte EBITDA, die direkten Kosten pro BTC und die Gesamt-Cash-Kosten pro BTC sind nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen oder -kennziffern und sollten in Verbindung mit den gemäß GAAP dargestellten Kennzahlen für das Betriebsergebnis und die Liquidität gelesen werden und nicht als Alternative oder Ersatz für diese Kennzahlen angesehen werden. Leser werden auf die Überleitungen der Nicht-IFRS-Kennzahlen verwiesen, die im MD&A des Unternehmens im Quartalsbericht für das am 30. Juni 2025 endende Quartal enthalten sind. 2 Die realisierten und nicht realisierten Gewinne (Verluste) aus digitalen Währungen werden als Veränderung des beizulegenden Zeitwerts (Gewinn oder Verlust) des Coin-Bestands und als Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von digitalen Währungen berechnet, der der Netto-Differenz zwischen den Erlösen und dem Buchwert der digitalen Währung entspricht. 3 Im Folgenden sind die Umsatzerlöse und damit verbundenen Kosten aufgeführt, die die Brutto-Mining-Marge aus dem Mining bilden. Wir weisen darauf hin, dass die Brutto-Mining-Marge alle direkten Kosten umfasst, die im Rahmen des Betriebs anfallen, wobei der Großteil der Kosten auf den Stromverbrauch entfällt. Weitere Kosten können jedoch auch Personal-, Immobilien-, ASIC-Reparatur- und Wartungskosten, Kosten für Internetverbindungen, Sicherheit, Wartung des Rechenzentrums und Wartung der elektrischen Anlagen umfassen. Die Stromkosten können von Quartal zu Quartal schwanken. Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/262628_hive8152025t1.jpg *Der durchschnittliche Umsatz pro BTC bezieht sich nur auf den Mining-Betrieb und schließt den HPC-Betrieb aus. Eine verbesserte Version dieser Grafik finden Sie unter: https://images.newsfilecorp.com/files/5335/262628_hive8152025t2.jpg 4 Verweise auf annualisierte Umsätze und Run-Rate-Umsätze gelten als zukunftsorientierte Finanzinformationen. Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Informationen vom Unternehmen ausschließlich zum Zweck der Bewertung der Vorzüge dieses Geschäftsbereichs verwendet werden und für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und entwickelt und betreibt eine nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur, die mit erneuerbarer Wasserkraft betrieben wird. Mit einer globalen Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay, wo skalierbare KI- und Cloud-Computing-Dienstleistungen angeboten werden, hat sich HIVE der operativen Exzellenz, der Führungsrolle im Bereich grüne Energie und der Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre und die Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, verschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Mit Ausnahme der historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Erwerb der neuen Standorte in Paraguay und Toronto und deren Potenzial, den Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; die Geschäftsziele und -vorgaben des Unternehmens, einschließlich der angestrebten Meilensteine für die Hashrate und der Kosten für deren Erreichung; die Betriebsergebnisse für die drei Monate bis zum 30. Juni 2025; die erwarteten Kosten für die Aufrechterhaltung und den Ausbau des Betriebs; Finanzinformationen im Zusammenhang mit den annualisierten laufenden Einnahmen; die Akquisition, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität des bestehenden Bitcoin-Mining-Betriebs; die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und die damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des Projekts in Paraguay wirtschaftlich und rechtzeitig abzuschließen und die gewünschte operative Leistung zu erzielen; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie der allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und den Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiebeschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energieversorgungsregimen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Expansion kann nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu schürfen; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu veräußern oder überhaupt zu veräußern; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; eine Erhöhung der Netzwerkschwierigkeit kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für den Abbau von Kryptowährungen in den jeweiligen Rechtsordnungen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, Wechselkursschwankungen, Energiebeschränkungen oder regulatorische Änderungen in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die nachteiligen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern könnten; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu einem Preis zu schürfen, der den historischen Preisen entspricht; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Kapitalmarktbedingungen, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern würden; und sonstige damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



