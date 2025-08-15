Am Donnerstag hat ITM Power gute Zahlen zum vergangenen Fiskaljahr (bis Ende April) vorgelegt, allerdings beim Ausblick die Markterwartungen verfehlt. Dennoch setzten sich die Bullen nach den Ergebnissen durch. Am Freitag zeigt sich hingegen ein anderes Bild, die gesamten Kursgewinne vom Vortag werden wieder kassiert.Der Kursrückgang am Freitag ist eher auf charttechnische Gründe zurückzuführen. Denn der Aktie von ITM Power gelang es im gestrigen Handel nicht, die 50-Tage-Linie nachhaltig zurückzuerobern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär