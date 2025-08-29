ABO Energy und die britische Hydropulse - eine Tochter der ITM Power - wollen in Europa gemeinsam Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion errichten. Kunden der neuen Partnerschaft ist die Industrie. ABO Energy ist eine strategische Partnerschaft mit Hydropulse eingegangen, einer neuen "Build-Own-Operate"-Tochtergesellschaft der britischen ITM Power. Wie Abo Energy mitteilte, umfasst das Geschäftsmodell von Hydropulse das Errichten, Besitzen und Betreiben von Elektrolyseuren.ABO Energy bringe Kontakte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
