Die Kombination aus Photovoltaik und Dachbegrünung ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern wird zunehmend durch Städte und Kommunen gefördert. Mit dem PV-Montagesystem Evo Green will PMT diesem Trend gerecht werden. Premium Mounting Technologies (PMT), ein Hersteller von Photovoltaik-Montagesystemen, bringt mit dem PMT Evo Green ein neuartiges PV-Montagesystem für Flachdächer auf den Markt, das die kombinierte Nutzung von Solarstrom und Dachbegrünung in einem System ermöglicht. Durch die doppelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver