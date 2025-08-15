© Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesÜberraschung bei den 13F-Meldungen: Bill Ackman hat mit seinem Hedgefonds Pershing Square im zweiten Quartal 2025 kräftig bei Amazon zugeschlagen. Die Aktie ist nun eine Top-5-Position in Ackmans Portfolio.Pershings Square, der Hedgefonds von Star-Investor Bill Ackman, hat im zweiten Quartal 5,8?Millionen Amazon-Aktien im Wert von rund 1,3?Milliarden US-Dollar gekauft. Bereits im Mai hatte Ackman während einer Analystenrunde angekündigt, dass der Fonds nach dem deutlichen Kursrückgang der Aktie in diesem Jahr zugegriffen habe. Sorgen über den KI-Boom und US-Zölle hatten beim Online-Riesen im April die Kurse purzeln lassen. Inzwischen konnte die Aktie jedoch sämtliche Verluste wieder …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE