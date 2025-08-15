In seinem wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preisentwicklungen in der globalen Photovoltaik-Branche. von pv magazine Global Die FOB-Preise für Topcon M10-Zellen aus China blieben diese Woche mit 0,0378 US-Dollar stabil, wobei die Preisangaben nach dem am 12. August veröffentlichten OPIS Solar Weekly Report zwischen 0,0347 und 0,0398 0,0378 US-Dollar lagen. Die Preise für Topcon-Zellen sind seit dem Jahrestief Anfang Juli um 22,3 Prozent gestiegen, wobei allein in der vergangenen Woche ein Anstieg von 12,84 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
