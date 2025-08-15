Bern - Bereits mehrmals ist die Abschaffung des Eigenmietwerts gescheitert. Obwohl bei der neuesten Reform hohe Steuerausfälle für die öffentliche Hand drohen, wirbt der Bundesrat für die Vorlage. Diese sei ausgewogener als ähnliche Vorhaben von früher. Seit Jahren wird in der Bevölkerung breit diskutiert über einen Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung. Ähnliche Vorhaben waren in den Jahren 1999 und 2004 sowie zuletzt 2012 gescheitert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab