Laut den vorläufigen Zahlen der Bundesnetzagentur wurden im Juli Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 1.408 MW in Betrieb genommen. Bei der Windenergie kamen an Land netto 296 Megawatt ans Netz. Offshore gingen keine neuen Windenergieanlagen in Betrieb. Im Juli 2025 kletterte der Netto-Photovoltaik-Ausbau in Deutschland auf 1.408 MW. In dieser Angabe der Bundesnetzagentur ist ein Aufschlag von 10 Prozent enthalten, da die Behörde von Nachmeldungen innerhalb der einmonatigen Registrierungspflicht
