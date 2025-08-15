© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiPalantir war in diesem Jahr der bisher größte S&P-500-Gewinner. Shortseller Andrew Left hält die Aktie allerdings für massiv überbewertet und legt sich öffentlich mit TV-Star Jim Cramer an.Die Aktie von Palantir ist 2025 mit einem Plus von rund 140 Prozent der größte Gewinner im S&P 500 - und laut FactSet mit dem 242-Fachen des erwarteten Gewinns und dem 137-Fachen des Umsatzes extrem hoch bewertet. Für den bekannten Shortseller Andrew Left von Citron Research ist das Maß überschritten. "Ich mag [CEO] Alex Karp, ich mag Alex Karps Politik, ich mag Alex Karp als Person. Er ist ein gefürchteter Anführer. (…) Aber selbst wenn es das beste Unternehmen wäre, das jemals gegründet wurde, (…) …Den vollständigen Artikel lesen ...
