Nvidia hat es vorgemacht, Palantir zieht nach: Wer früh in die richtigen Unternehmen investiert, kann in kürzester Zeit historische Gewinne erzielen. Doch während diese Namen längst in aller Munde sind, gibt es Tech-Werte, die noch unter dem Radar fliegen - und genau jetzt die Weichen stellen, um im nächsten Schub ganz vorne mitzuspielen. Es sind die "Schaufelbauer" der KI-Revolution - Unternehmen, die essenzielle Technologien, Bauteile und Infrastrukturen bereitstellen. Sie liefern die Grundlagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär