Die neue Photovoltaik-Anlage mit 17 Megawatt soll die bestehende Infrastruktur des angrenzenden Windparks für den Netzanschluss nutzen. Sie wird mit einachsigen Trackern realisiert, damit die Flächen künftig auch noch landwirtschaftlich bewirtschaftet werden können. In Parndorf - 40 Kilometer südöstlich der österreichischen Hauptstadt Wien gelegen - haben die Oekostrom AG, Green Planet Energy und die Stadtwerke Hartberg ein Hybridprojekt der besonderen Art gestartet. In dieser Woche erfolgte der Spatenstich für eine Agri-Photovoltaik-Anlage mit 17 Megawatt Leistung. Das Besondere an dem Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
