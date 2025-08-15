Nach der Rückkehr von Hakan Samuelsson auf den CEO-Posten im Frühjahr hat Volvo Cars weitere Personalien im Top-Management neu besetzt. Außerdem soll es künftig Vernatwortliche für die einzelnen Produktlinien geben. Im März hatte der Volvo-Verwaltungsrat CEO Jim Rowan entlassen und dessen Vorgänger Hakan Samuelsson zu seinem Nachfolger ernannt - für zwei Jahre, bevor ein jüngerer und langfristiger Nachfolger gefunden ist. Der langjährige Volvo-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net