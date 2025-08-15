New York - Nach einem Auftakt nach Mass für die Standardwerte-Indizes am New Yorker Aktienmarkt hat die Begeisterung etwas nachgelassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial übertraf am Freitag seine acht Monate alte Bestmarke deutlich und stieg bis auf fast 45.204 Zähler. Zuletzt betrug der Zuwachs nur noch 0,10 Prozent auf 45.954 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, drehte danach jedoch ins Minus mit zuletzt 0,17 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
