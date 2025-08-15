Fortuna Mining: CEO Update on Q2 Numbers and Exploration Success at Diamba Sud
|6,280
|6,320
|19:57
|6,280
|6,320
|19:58
|19:46
|Mi
|FORTUNA MINING CORP. - 6-K, Report of foreign issuer
|Mi
|Fortuna Mining-Aktie legt um 2,56 Prozent zu (6,1509 €)
|Im Plus liegt zur Stunde die Fortuna Mining-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 7,20 US-Dollar. An der Börse liegt die Fortuna Mining-Aktie derzeit im Plus. Das Wertpapier legte um 18 Cent zu. Gegenwärtig...
|Mi
|Fortuna Mining Corp. veröffentlicht Bohrergebnisse für Diamba Sud Goldprojekt
|Mi
|Kurs der Fortuna Mining-Aktie verharrt auf Vortags-Niveau (6,00 €)
|Die Wertschätzung für den Anteilsschein von Fortuna Mining hat sich am Aktienmarkt heute kaum geändert. Zuletzt zahlten Investoren für die Aktie 6,00 Euro. Wenig getan hat sich heute bislang beim Kurs...
