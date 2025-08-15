Bernstein warnt, dass der Einstieg der US-Regierung bei Intel die grundlegenden Probleme des Chipkonzerns nicht lösen werde. Laut Bloomberg prüft die Trump-Regierung den Kauf einer Beteiligung, um den Bau eines verzögerten Werks in Ohio zu finanzieren. Dies passe zu Trumps Strategie, staatlich unterstützte "nationale Champions" in Schlüsselindustrien aufzubauen - ein Bruch mit früherer Freihandelspolitik.Die Aussicht auf staatliche Hilfe ließ die Intel-Aktie am Donnerstag um rund sieben Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär