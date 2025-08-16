Die UnitedHealth-Aktie ist am Freitag um knapp +12% gestiegen und hat so dem Dow Jones zum Sprung auf ein neues Rekordhoch verholfen. Für Kauflaune sorgt der Einstieg der Buffett-Holding Berkshire Hathaway. Sollten Anleger dem Beispiel der Investorenlegende folgen oder lieber auf Abstand bleiben? Nach Kurshalbierung im Aufwind Der Kurs des US-Krankenversicherers hat in den vergangenen Wochen herbe Verluste erlitten. Immer neue Hiobsbotschaften haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
