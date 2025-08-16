Berlin / Kiew / Washington / Moskau - Nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gehen die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs zeitnah weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reist am Montag zu Gesprächen mit Trump nach Washington, wie er nach einem Telefonat mit Trump ankündigte. Trump habe ihn eingeladen. «Alle Details über das Ende des Mordens, über das Ende des Krieges werde ich mit Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab