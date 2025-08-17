Anzeige
Mehr »
Sonntag, 17.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W8DE | ISIN: US89421Q2057 | Ticker-Symbol: TXM1
München
15.08.25 | 17:25
8,400 Euro
-2,21 % -0,190
Branche
Internet
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TRAVELZOO Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TRAVELZOO 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,2408,49016.08.
ACCESS Newswire
17.08.2025 00:02 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Travelzoo: Jetzt live in Deutschland: Weltweite Club-Angebote für Reisebegeisterte

BERLIN, GERMANY / ACCESS Newswire / August 16, 2025 / Travelzoo® (NASDAQ:TZOO), der Club für Reisebegeisterte, gibt die Veröffentlichung von Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland bekannt.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

  • AB 99 €-ROM: 3 TAGE IM 4*-HOTEL
    Radisson-Hotel in Parioli, dem nobelsten Viertel der ewigen Stadt. Wunderbarer Blick aus der Rooftop Bar. Für Club-Mitglieder ist hier ein Drink inklusive. Dieses Club-Angebot spart 54 bis 69 Prozent gegenüber anderen Anbietern.

  • AB 699 €-KOS: 5*-ERWACHSENENHOTEL MIT HP & FLUG, -56%
    Pauschalreise ab zahlreichen deutschen Abflughäfen. Luxushotel am Meer mit 2000 Quadratmeter großer Poollandschaft. Am Abend werden unter freiem Himmel hochwertige 5-Gang-Menüs serviert.

  • 50 €-3 TAGE BAD FÜSSING INKL. THERME
    Wellnessurlaub in Niederbayern. Club-Mitglieder schlafen in 41 Quadratmeter großen Zimmern. Inbegriffen ist der Eintritt in eine Therme im Wert von 20 €.

  • 249 €-4 TAGE GARDASSE IN JUNIOR-SUITE MIT JACUZZI, -480 €
    Umgeben von Weinbergen und Olivenhainen, 25 Minuten mit dem Auto von Verona entfernt. Club-Mitglieder erhalten ein Upgrade in eine Junior-Suite mit privatem Jacuzzi. Zudem inklusive: ein 40 €-Gutschein für Wellnessbehandlungen, eine Weinprobe mit regionalen Käse- und Wurstspezialitäten.

  • 50 €-DESIGNHOTEL NAHE DEM BERLINER KU'DAMM
    Das Design des Hotel Q! gefiel schon Stars wie Jennifer Lopez und Brad Pitt. Im Spa gibt es für uns einen Raum mit Südseesand.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Über Travelzoo

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club-Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Travelzoo ist eine eingetragene Marke von Travelzoo.

Pressekontakt:

Mara Zatti
+49 30 3119 7514
mzatti@travelzoo.com

SOURCE: Travelzoo

© 2025 ACCESS Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.