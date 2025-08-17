Travelzoo: Jetzt live in Deutschland: Weltweite Club-Angebote für Reisebegeisterte

BERLIN, GERMANY / ACCESS Newswire / August 16, 2025 / Travelzoo® (NASDAQ:TZOO), der Club für Reisebegeisterte, gibt die Veröffentlichung von Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland bekannt.

Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:

AB 99 €-ROM: 3 TAGE IM 4*-HOTEL

Radisson-Hotel in Parioli, dem nobelsten Viertel der ewigen Stadt. Wunderbarer Blick aus der Rooftop Bar. Für Club-Mitglieder ist hier ein Drink inklusive. Dieses Club-Angebot spart 54 bis 69 Prozent gegenüber anderen Anbietern.

AB 699 €-KOS: 5*-ERWACHSENENHOTEL MIT HP & FLUG, -56%

Pauschalreise ab zahlreichen deutschen Abflughäfen. Luxushotel am Meer mit 2000 Quadratmeter großer Poollandschaft. Am Abend werden unter freiem Himmel hochwertige 5-Gang-Menüs serviert.

50 €-3 TAGE BAD FÜSSING INKL. THERME

Wellnessurlaub in Niederbayern. Club-Mitglieder schlafen in 41 Quadratmeter großen Zimmern. Inbegriffen ist der Eintritt in eine Therme im Wert von 20 €.

249 €-4 TAGE GARDASSE IN JUNIOR-SUITE MIT JACUZZI, -480 €

Umgeben von Weinbergen und Olivenhainen, 25 Minuten mit dem Auto von Verona entfernt. Club-Mitglieder erhalten ein Upgrade in eine Junior-Suite mit privatem Jacuzzi. Zudem inklusive: ein 40 €-Gutschein für Wellnessbehandlungen, eine Weinprobe mit regionalen Käse- und Wurstspezialitäten.

50 €-DESIGNHOTEL NAHE DEM BERLINER KU'DAMM

Das Design des Hotel Q! gefiel schon Stars wie Jennifer Lopez und Brad Pitt. Im Spa gibt es für uns einen Raum mit Südseesand.

Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.

Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com

Über Travelzoo

Wir, Travelzoo®, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club-Mitglieder erhalten exklusive Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit persönlich auf ihre Qualität und ihren Wert geprüft werden. Wir kennen die neuesten und besten Reise-, Entertainment- und Lifestyle-Erlebnisse. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.

Travelzoo ist eine eingetragene Marke von Travelzoo.

SOURCE: Travelzoo