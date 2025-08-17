Mega Meldung: Brechen an Montag alle Dämme??!

Anzeige / Werbung

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) hat erst kürzlich 5,2 Mio. CAD Finanzierung abgeschlossen, die größte Finanzierung die das Unternehmen je gemacht hat.

Und der Zeichner der gesamten Finanzierung war ein einziger Fonds: Anchises Capital Precious Metal Fund LLC (Quelle) - fast 20% von EAM gehören nun diesem Fonds, der nun ein zweites Mal auf spektakuläre Art und Weise in Erscheinung trritt!

Die Assets in Äthiopien - 1,89 Mio. Unzen Goldäquivalent Ressourcen:

Mato-Bula / Da-Tambuk: Vertrag mit Tibet Huayu Mining Co., Ltd. (Shanghai Stock Exchange: 601020) - Tibet Huayu übernimmt zu 100% die Kosten für den Bau der beiden Minen - East Africa Metals (WKN: A1T79H , TSXV: EAM ) bekommt 30% der Goldförderung (zum Selbstkostenpreis). Abbau staatlich genehmigt!

, TSXV: ) bekommt 30% der Goldförderung (zum Selbstkostenpreis). Abbau staatlich genehmigt! Harvest (Äthiopien): 70% sind im ,Besitz von East Africa Metals (WKN: A1T79H , TSXV: EAM ). Abbau staatlich genehmigt.

Das Asset in Tansania - 1,1 Mio. Unzen Gold

Die "Magambazi Hill"-Lagerstätte auf dem Handeni-Projekt beherbergt über 1 Mio. Unzen Gold - Abbau staatlich genehmigt.

Eigentlich sollte die Magambazi/Handeni Lagerstätte schon in Vollbetrieb sein und 40.000 Unzen pro Jahr produzieren aber aus unbekannten Gründen ist dies nicht erfolgt. Der lokale Partner in Tansania, PMM Mining, konnte nicht liefern. Die tansanische Regierung ist nun eingeschritten - ein neuer Partner, noch dazu kein Unbekannter, soll nun das Ruder in die Hand nehmen und das Schiff in den "Gold-Hafen" führen:

East Africa Metals Inc. Announces MOU for the development of the Magambazi/Handeni mining project in Tanzania

East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung ("Memorandum of Understanding", "MOU") mit Ubora Minerals Company Limited ("Ubora") über den Erwerb und die Entwicklung des Bergbauprojekts Magambazi und Handeni in Tansania unterzeichnet hat.

Ubora ist eine Tochtergesellschaft der Anchises Capital Precious Metal Fund LLC ("Anchises"), die 50.200.000 Stammaktien des Unternehmens hält, was etwa 18,66% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.

Die Bedingungen der Absichtserklärung umfassen:

Barzahlung von 1,0 Mio. US-Dollar bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, die die Absichtserklärung ersetzt (eine "endgültige Vereinbarung"), anstelle der 1,7 Mio. US-Dollar, die PMM Mining Company Limited ("PMM") EAM schuldet.

4% Net Smelter Returns-Lizenzgebühr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestlizenzgebühr, Lizenzgebühren im Voraus und kumulativer 10-jähriger Garantiezahlungsbedingungen.

Übernahme der PMM-Beteiligung am Projekt Magambazi/Handeni.

Projektentwicklung innerhalb von 48 Monaten nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Übernahme der Kontrolle über das Projekt, wie von den zuständigen Aufsichtsbehörden gefordert.

Eine jährliche Mindestproduktionsrate von 40.000 Unzen Gold innerhalb von 48 Monaten nach Beginn der kommerziellen Produktion.

Im Oktober 2020 unterzeichnete East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) einen Aktienkaufvertrag und einen Goldkaufvertrag mit PMM, einem tansanischen Privatunternehmen, zur Entwicklung des Bergbauprojekts Magambazi. Im Dezember 2022 setzte das tansanische Ministerium für Mineralien aufgrund mangelnder Leistung von PMM, der Nichteinhaltung der Bedingungen des Bergbaulizenzvertrags in Bezug auf das Projekt und zahlreicher Verstöße gegen die Vereinbarungen zwischen PMM und East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) den Betrieb von PMM am Projektstandort und die Erneuerung der Bergbaulizenzen aus. Seitdem steht das Management von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) mit der tansanischen Regierung und PMM in Kontakt, um Probleme zu lösen, die die Entwicklung des kommerziellen Bergbaubetriebs bei Magambazi behindern.

Im August 2024 intervenierte die tansanische Regierung erneut, um eine Lösung für die Nichteinhaltung durch PMM zu vermitteln. Das Ministerium für Mineralien ordnete ein Verfahren an, in dessen Rahmen East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) und PMM angewiesen wurden, Gespräche zu führen und eine Absichtserklärung auszuarbeiten, um sich einvernehmlich auf die Beauftragung eines externen Entwicklers zur Weiterentwicklung des Magambazi-Projekts zu einigen.

News Fazit:

Die Zustimmung aller involvierten Behörden voraussetzend, könnte der gordische Knoten dieser offenbar verfahrenen Situation nun mit einem Schlag entwirrt werden. Warum wir so zuversichtlich sind ist leicht erklärt:

Ubora, die Tochtergesellschaft der Anchises Capital Precious Metal Fund LLC, dem mit fast 20% größten Einzelaktionär von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM), ist aus diesem großen Eigeninteresse beinahe zum Erfolg verdammt.

Von der anvisierten Produktion von 40.000 Unzen Gold pro Jahr ergibt sich ein Umsatzvolumen von 140 Millionen USD. Beim einem geschätzten Gewinnungspreis von 1300 USD/Unze entsteht ein Reingewinn vor Steuern und Abschreibungen von ca. 80 Mio. USD. East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) braucht keinen einzigen Cent in die Inbetriebnahme investieren und wird dann ab Förderbeginn jährlich mit dem 4%-igen NSR beglückt - ein Minenleben lang (25 Jahre bei 40.000 Unzen)!!

Ist der Anchises Capital Precious Metal Fund LLC nun ein Garant dafür, dass die Inbetriebnahme der Mangambazi Hill. Mine gelingt? Nein! Aber die Anleger werden es zu schätzen wissen, dass diesem totgeglaubten Asset von East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) neues Leben eingehaucht wird, dass aus dem geldvernichtendem Explorer ein attraktives Royalty-Unternehmen machen könnte!

Der Kurs der Aktie könnte heftig auf diese Meldung reagieren. Meinung Redaktion

Aber auch in Äthiopien könnte sich bald Meilensteine entwickeln:

Zuletzt: East Africa Metals Provides Update on Ethiopia Projects and Regional Developments…

Highlights:

Verlängerung der EAM-Bergbaulizenzen Adyabo und Harvest um vier Jahre bis 2028.

Erneutes Engagement der Tigray Mines and Energy Agency unter der regionalen Übergangsverwaltung.

Positive Wirtschaftsentwicklungsinitiativen in der Region Tigray mit Schwerpunkt auf der Verbesserung der Sicherheitsbedingungen und der verstärkten administrativen Unterstützung für die Wiederaufnahme des Bergbaus in der Region.

Tibet Huayu Mining Co Ltd. bekräftigt sein anhaltendes Engagement für die Erschließung der Goldlagerstätten Mato Bula und Da Tambuk in Richtung Produktion.

Betrieb in Äthiopien

Partneraktivitäten

Der strategische Partner von EAM, Tibet Huayu, finanziert und treibt die Minenplanung und die Vorentwicklungsaktivitäten in den Lagerstätten Mato Bula und Da Tambuk weiterhin voran. Diese Projekte sind vollständig genehmigt und werden bis zur Produktion durchgeführt, wobei Tibet Huayu für 100% der Investitions- und Entwicklungsausgaben verantwortlich ist.

Die Explorationsrechte für die erweiterten Lizenzgebiete Adyabo und Harvest bleiben gültig, und EAM prüft Ziele, darunter das Prospektionsgebiet Halima Hill, 0,5 km südlich des Ressourcengebiets Mato Bula.

East Africa Metals Inc.*

WKN: A1T79H, TSXV: EAM

Während viele Explorationsfirmen jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, von einer Goldförderung entfernt sind, wurden bei East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) alle Vorarbeiten getroffen, um die rund 3 Mio. Unzen, die auf drei Lagerstätten verteilt sind, dem Abbau zuzuführen. ALLE Projekte haben die notwendigen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden! Hier die Übersicht:

First FoKus: Äthiopien - fast 2 Mio. Unzen Gold

Das Adyabo-Projekt:

Alle notwendigen Genehmigungen für eine Inbetriebnahme wurden von den Behörden bereits erteilt. Die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für die Goldprojekte "Mato Bula" und "Da Tambuk", beide Teil des Adyabo-Projekts, weisen auf eine sehr starke Projektökonomie hin - ermittelt bei einem Goldpreis von 1.400 USD pro Unze - heute über 2.000 USD!

Die Tibet Huayu Mining Co. Limited (Shanghai: 601020) ist für die 100%-ige Finanzierung der Baukosten für die Minen Mato Bula und Da Tambuk von Adyabo verantwortlich.

Von der entstehenden Gold(äquivalent)-Produktion bekommt East Africa Metals künftig 30%,(minus Abbaukosten) und dies OHNE EINEN CENT ZU INVESTIEREN!

Das Harvest-Projekt

Die Terakimti-Lagerstätte auf dem Harvest-Projekt hat ebenfalls schon sämtliche behördlichen Erfordernisse erfüllt und deshalb die Genehmigung für die Errichtung einer Mine erhalten.

Auch hier will man nach Adyabo Muster die Förderung starten! Ein LOI mit Zijin Mining, dem größten chinesischen Goldproduzenten, ist unterzeichnet.

Beide Äthiopien-Projekte, die geografisch nur wenige Kilometer voneinander getrennt sind, haben "All-IN" Kosten (Errichtung + Förderkosten) von 500-600 USD pro Unze - das heißt, dass beim derzeitigen Goldpreis ein Reingewinn von ca. 1.500 USD pro geförderter Unze als Reingewinn bleibt.

Spektakulär! Schauen Sie auf die Bohrergebnisse aus der Vergangenheit:

25,7 Meter mit 5,7 g/t Gold einschl. 6 Meter mit 14,64 g/t Gold

31,55 Meter mit 9,40 g/t Gold einschl. 6 Meter mit 44,33 g/t Gold

20 Meter mit 4,7 g/t Gold einschl. 5 Meter mit 13,8 g/t Gold

Bisher hat East Africa Metals (WKN: A1T79H, TSXV: EAM) auf den Projekten nur an der Oberfläche gekratzt und dennoch mit extrem niedrigen Explorationskosten eine ansehnliche Ressource verifizieren können. Pro äthiopischer Unze schlagen nur 15 Dollar Explorationskosten zu Buche. Das ist ein fast unerreichter internationaler Spitzenwert. Von 18 möglichen Bohrzielen hat man erst drei genauer untersucht. Bei sogenannten Scout-Bohrungen auf weiteren sechs Abschnitten stieß man IMMER auf Erzmineralisierung - jeder Schuss ein Treffer!

Gute Infrastruktur - in Afrika die Ausnahme, hier Vorhanden!

Befestigte Hauptverkehrsstraße führt mitten durch das Projektgebiet;

Eine Hochspannungsleitung führt mitten durch das Projektgebiet;

Shire, eine 50.000 Einwohner-Stadt, liegt nah am Projektgebiet (aber nicht zu nah);

Wir denken, dass wir nicht erklären müssen, wie wichtig diese Dinge sind, um in Afrika eine Mine in Betrieb zu nehmen. Vor allen Dingen sparen die positiven Gegebenheiten immense Kosten, wenn alles, was in punkto Infrastruktur wichtig ist, schon vorhanden ist. Das ist der Grund, warum die Machbarkeitsstudie der Projekte so überaus positiv ausfällt ujnd einen hohen Return verglichen mit dem erforderlichen Investment verspricht.

Tansania - rund 1 Mio. Unzen Gold

Handeni-Goldprojekt:

Das 9 km² große Handeni-Goldprojekt hat eine Hauptlagerstätte, genannt "Magambazi Hill", die schon durch 442 Bohrlöcher (gesamt 113.692 Meter) definiert wurde, sodass wir eine kombinierte Ressource von über 1 Mio. Unzen Gold sehen.

Handeni ist über ein Netz öffentlicher Straßen in der Umgebung erreichbar. Der Straßenzugang zum Gelände ist über zwei unbefestigte öffentliche Straßen möglich. Die asphaltierten Autobahnen sind ca. 20 km vom Gelände entfernt. Die Wasserkraftwerke Pangani Falls und Hale liefern insgesamt 97 Megawatt Wasserkraft.

Spektakulär! Bohrergebnisse der Vergangenheit:

53 Meter mit 4.32 Gramm pro Tonne Gold

FAZIT

Bessere Voraussetzungen kann man bei einem Afrika-Goldexplorer nicht finden. Es ist alles vorhanden, was man braucht! Genügend Gold in hoher Konzentration und eine beeindruckende Infrastruktur. Hier gibt es also ein mehrfaches Inbetriebnahme-Szenario, das auf wenige Monate ausgelegt ist, nicht auf viele Jahre, wie bei anderen Explorern.

Qualifizierte Person für alle geologischen Daten die von East Africa Metals stammen: Andrew Lee Smith

bullVestor Medien GmbH

