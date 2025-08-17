Knaus ISIN: DE000A2YN504 hat im ersten Halbjahr 2025 eine positive Cashflow-Entwicklung und Fortschritte in der strategischen Neuausrichtung verzeichnet und konnte damit bei einigen Analysten punkten. Montega-Analyst Ingo Schmidt hat unter bestimmten Voraussetzungen ein Kursziel von 28,00 Euro prognostiziert, Analyst Ellis Acklin von First Berlin Equity Research hat scheinbar ein kleines Haar in der Suppe gefunden und sein bisheriges Kursziel von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS