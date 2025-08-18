Berlin - Der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour fordert die Durchsetzung eines Waffenstillstandes in der Ukraine unter anderem durch härtere EU-Sanktionen gegen Russland.



"Je mehr Trump mit Putin kumpelt, desto klarer muss Europa sein. Die Bundesregierung muss sich umgehend für schärfere Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland einsetzen", sagte Nouripour der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Verhandlungen über einen gerechten Frieden können nur nach einem Waffenstillstand fair und nachhaltig sein. Darauf muss die EU bestehen", sagte der frühere Grünen-Chef.



"Kein Waffenstillstand bedeutet mehr Zeit für Putins Aggression", sagte er. "Alaska war nur eine Illusion von Diplomatie. Es geht Trump nicht um Frieden und Sicherheit in Europa, es geht ihm allein um sich", sagte Nouripour. "Der Auftritt von Trump in Alaska hat einmal mehr gezeigt: Europa kann sich nicht allein auf die Vereinigten Staaten verlassen. Wir müssen selbst für unsere Sicherheit sorgen können."





© 2025 dts Nachrichtenagentur