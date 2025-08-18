HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis
Basel, 18. August 2025 - HIAG setzte im ersten Halbjahr 2025 die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fort. Zum erfreulichen Ergebnis haben wiederum alle drei Geschäftsfelder beigetragen. Dank erfolgreichen Abschlüssen in der Projektentwicklung sowie einer dynamischen Vermarktung konnte der Liegenschaftsertrag gesteigert und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höhere Erfolge aus dem Verkauf von nicht mehr strategiekonformen Liegenschaften erzielt werden. Hervorzuheben ist auch der Neubewertungserfolg, der massgeblich von Fortschritten in der Projektentwicklung beeinflusst wurde.
Das erste Halbjahr war nicht nur operativ erfolgreich. HIAG nutzte die gute Ausgangslage auch, um die Unternehmensstrategie zu schärfen. Dabei bleiben die drei Geschäftsfelder Arealentwicklung, Portfolio- / Asset-Management und Transaktionen unverändert zentrale Bestandteile der Strategie von HIAG, werden jedoch neu ausbalanciert. Das Bestandsportfolio soll mittel- bis langfristig deutlich ausgebaut und die Mieterträge nachhaltig gesteigert werden. Weiter will HIAG das Transaktionsgeschäft intensivieren und sich auf Entwicklungen mit attraktivem Risiko/Rendite Profil konzentrieren.
Gestiegener Liegenschaftsertrag aufgrund erfolgreicher Projektabschlüsse
Neubewertungserfolg durch Fortschritte in der Immobilienentwicklung
Im Zuge der Schärfung der Unternehmensstrategie wird auch die Projektpipeline analysiert, um Projekte zu priorisieren und das Projektportfolio zu bereinigen. Das geplante offene Investitionsvolumen der sich im Bau befindenden oder kurz vor Baustart stehenden Projekte beträgt rund CHF 202 Mio. Der erwartete Mietertrag aus diesen Projekten beläuft sich auf rund CHF 17 Mio. und mit dem Verkauf von Stockwerkeigentumseinheiten wird ein Erlös in der Höhe von rund CHF 154 Mio. angestrebt.
Die kontinuierlichen Fortschritte bei den Immobilienprojekten führten zu einer Netto-Aufwertung des Entwicklungsportfolios in der Höhe von CHF 17.2 Mio. bzw. 2.2% (H1 2024: CHF 10.6 Mio. bzw. 1.3%). Das Bestandsportfolio erfuhr eine Aufwertung in der Höhe von netto CHF 9.4 Mio. bzw. 0.8% (H1 2024: CHF 1.0 Mio. bzw. 0.1%), womit das Gesamtportfolio insgesamt um CHF 26.6 Mio. aufgewertet wurde.
Starker Transaktionsmarkt
EBIT und Reingewinn deutlich gesteigert
HIAG steigerte im ersten Halbjahr 2025 den Reingewinn deutlich um 23.3% auf CHF 44.6 Mio. (H1 2024: CHF 36.2 Mio.). Bereinigt um die Neubewertungseffekte lag der Reingewinn bei CHF 20.5 Mio. (H1 2024: CHF 25.5 Mio.). Im Vorjahreshalbjahr waren massgebliche Erfolge aus dem Verkauf der Eigentumswohnungen aus dem Projekt «Columbus» enthalten.
Solide Finanzlage
Neue Balance im bewährten Drei-Säulen-Geschäftsmodell
Die Strategie von HIAG basiert weiterhin auf den bewährten drei Säulen Arealentwicklung, Portfolio- / Asset-Management und Transaktionen, die allesamt eine hohe Wertschöpfung generieren. Mit der Schärfung der Strategie wurden diese Bereiche neu gewichtet. Die Liegenschaften im Bestandsportfolio gewinnen als stabile Einnahmequelle an Bedeutung, während mit intensivierten Transaktionsaktivitäten das Kapital-Recycling ausgebaut und zusätzliches Renditepotenzial erschlossen werden. Die Projektentwicklung bleibt ein starker Wachstums- und Ertragspfeiler, der das Bestands- und Transaktionsgeschäft mit attraktiven Zusatzrenditen ergänzt.
Positiver Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2025
