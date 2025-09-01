von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Feusi, in Ihrem Halbjahresabschluss heben Sie besonders den Neubewertungserfolg in Höhe von 26,6 Millionen Franken hervor. Kennt der Schweizer Immobilienmarkt nur eine Richtung? Marco Feusi: Von den 26,6 Millionen Franken an Aufwertungen entfiel mit 17,2 Millionen der Grossteil auf unsere Entwicklungsliegenschaften, weil wir wiederum sehr gute Fortschritte bei den Immobilienprojekten erzielen konnten. Hier rechnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab