Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Sonntag: Glencores 6,35-Mrd.-€-Deal zeigt, warum dieses 30-Mio.-€-Energie-Junior stark unterbewertet ist!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14VPK | ISIN: US87918A1051 | Ticker-Symbol: 4LL
Tradegate
15.08.25 | 20:32
6,503 Euro
+1,10 % +0,071
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TELADOC HEALTH INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TELADOC HEALTH INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,4106,45017.08.
6,3956,46715.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CVS HEALTH
CVS HEALTH CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CVS HEALTH CORPORATION58,71+0,10 %
PANGENOMIC HEALTH INC1,330-5,67 %
TELADOC HEALTH INC6,503+1,10 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.