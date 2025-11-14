Die schlechten Nachrichten für Google bzw. Alphabet reißen nicht ab. Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, eröffnet. Ihr Vorwurf: Verstöße seitens Alphabets gegen das Digitale Märkte Gesetz (Digital Markets Act), weil andere Medienanbieter nicht gerecht bei den Suchergebnissen aufgelistet werden. Es besteht der Verdacht, dass Google Nachrichtenseiten herabstuft, wenn diese Werbeanzeigen auf ihren eigenen Online-Portalen verkaufen. Hier könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
