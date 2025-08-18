Nach monatelangem Bieterkampf um ProSiebenSat.1 steht die Entscheidung bevor: Am heutigen Montag soll das Ergebnis bekanntgegeben werden. Höchstes Gebot hat der italienische Medienkonzern MFE der Berlusconi-Erben abgegeben, der eine paneuropäische Sendergruppe aufbauen will. Vorstand und Aufsichtsrat empfahlen den Aktionären zuletzt die Annahme.Nach dem internationalen Wettbewerb um die Übernahme von ProSiebenSat.1 soll heute das Ergebnis veröffentlicht werden. Dies geht aus dem schriftlichen Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
