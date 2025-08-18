Ende des Jahres geschieht nun genau das, wovor sich Aktionäre der Firma schon seit Jahrzehnten gefürchtet haben: Warren Buffett, das "Orakel von Omaha", tritt nach 60 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway ab. Ende des Jahres übergibt er das Zepter an Greg Abel. Liest man Berichte über die Persönlichkeit Abels, so fallen direkt diverse Parallelen zu Buffett selbst auf.Er wird als sehr bodenständig beschrieben, obwohl auch er - natürlich - Milliardär ist. Er soll auch ein "detailversessener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
