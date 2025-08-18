Die Hurrikan-Saison nimmt Fahrt auf: Mit Erin zieht einer der gefährlichsten Stürme des Jahres über die Karibik hinweg. Während die Behörden Evakuierungen anordnen, rückt für Anleger vor allem Munich Re wieder ins Blickfeld. Droht dem Rückversicherungsriesen aus dem DAX nun die nächste Belastungsprobe?Die diesjährige Hurrikan-Saison ist eröffnet. Hurrikan Erin hat sich in kürzester Zeit zu einem der gefährlichsten Stürme der laufenden Saison entwickelt. Zwischenzeitlich erreichte er Kategorie 5 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär