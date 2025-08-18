Zürich - Am Devisenmarkt haben ich die Kurse über das Wochenende kaum bewegt. Und auch im frühen Geschäft am Montag verläuft der Markt bisher ruhig. Aktuell wird das Euro/Dollar-Paar zu 1,1704 gehandelt nach 1,1702 am Freitagabend. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9436 mehr oder weniger auf der Stelle. Für den Dollar ergibt sich daraus ein ebenfalls stabiler Kurs von 0,8062 Franken. Bisher hielten sich die Impulse in Grenzen, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab