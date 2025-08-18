Vancouver, British Columbia - 15. August 2025 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSXV: EAM) ("EAM" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung ("MOU") mit Ubora Minerals Company Limited ("Ubora") über den Erwerb und die Entwicklung des Bergbauprojekts Magambazi und Handeni in Tansania unterzeichnet hat. Ubora ist eine Tochtergesellschaft von Anchises Capital Precious Metal Fund LLC ("Anchises"), die 50.200.000 Stammaktien des Unternehmens hält, was etwa 18,66 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. Dementsprechend ist Ubora eine "verbundene Partei" des Unternehmens gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Die Bedingungen der Absichtserklärung umfassen:

- Barzahlung in Höhe von 1,0 Mio. US$ bei Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung, die die Absichtserklärung ersetzt (eine "endgültige Vereinbarung"), anstelle von 1,7 Mio. US$, die PMM Mining Company Limited ("PMM") an EAM schuldet.

- Net-Smelter-Returns-Royalty in Höhe von 4 %, vorbehaltlich einer jährlichen Mindest-Royalty, vorausgezahlter Royalties und kumulierten 10-jährigen Garantiezahlungsbedingungen.

- Auskauf der Beteiligung von PMM am Projekt Magambazi/Handeni.

- Projektentwicklung innerhalb von 48 Monaten nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Übernahme der Kontrolle über das Projekt, wie von den zuständigen Aufsichtsbehörden vorgeschrieben.

- Eine jährliche Mindestproduktionsrate von 40.000 Unzen Gold innerhalb von 48 Monaten nach Aufnahme der kommerziellen Produktion.

Im Oktober 2020 unterzeichnete das Unternehmen einen Aktienkaufvertrag und einen Goldkaufvertrag mit PMM, einem privaten Unternehmen aus Tansania, zur Entwicklung des Magambazi-Bergbauprojekts. Im Dezember 2022 hat das tansanische Ministerium für Mineralien aufgrund der mangelnden Leistung von PMM, der Nichteinhaltung der Bedingungen der Bergbaulizenzvereinbarung für das Projekt und einer Reihe von Verstößen gegen die Vereinbarungen von PMM mit dem Unternehmen die Aktivitäten von PMM am Projektstandort und die Erneuerung der Bergbaulizenzen ausgesetzt. Seitdem steht das Management von EAM in Kontakt mit der tansanischen Regierung und PMM, um die Probleme zu lösen, die die Entwicklung des kommerziellen Bergbaus in Magambazi behindern.

Im August 2024 schaltete sich die tansanische Regierung erneut ein, um eine Lösung für die Nichteinhaltung der Verpflichtungen durch PMM zu vermitteln. Der Minister für Mineralien ordnete ein Verfahren an, in dessen Rahmen EAM und PMM angewiesen wurden, Gespräche aufzunehmen und eine Absichtserklärung auszuarbeiten, um sich auf die Ernennung eines dritten Entwicklers zur Weiterführung des Projekts Magambazi zu einigen.

Die Absichtserklärung und die darin dargelegte Transaktion unterliegen einer Reihe von Bedingungen, darunter die Genehmigung durch die tansanische Bergbaukommission und andere zuständige Regierungsbehörden, der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung und die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Wie oben erwähnt, ist Ubora eine Tochtergesellschaft von Anchises, sodass die in der Absichtserklärung vorgesehene Transaktion eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 ("MI 61-101") darstellt. Die Transaktion ist von der formellen Bewertungsanforderung gemäß MI 61-101 befreit, da keine Wertpapiere des Unternehmens an einem der in Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101 genannten Märkte notiert sind, und sie ist von der Genehmigungspflicht durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 befreit, da der gesamte Marktwert der Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Über East Africa Metals Inc.

Zu den Hauptvermögenswerten des Unternehmens zählen eine Nettogewinnbeteiligung von 30 % an den Minen Mato Bula und Da Tambuk (zusammen das "Konzessionsgebiet Adyabo") sowie eine Projektbeteiligung von 70 % am polymetallischen VMS-Explorationsprojekt Harvest in der Region Tigray in Äthiopien. Zusätzlich steht dem Unternehmen eine Nettoertragsbeteiligung von 30 % am Bergbaubetrieb Magambazi in der Region Tanga in Tansania zu.

EAM hat seit 2005 66,8 Millionen US$ in die Exploration in Afrika investiert und Ressourcen von insgesamt 2,8 Millionen Unzen Gold und Goldäquivalent identifiziert, was Entdeckungskosten von im Schnitt 24 US$ pro Unze entspricht.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.eastafricametals.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Nick Watters, Business Development

Telefon +1 (604) 488-0822

E-Mail investors@eastafricametals.com

Website http://www.eastafricametals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch zukunftsgerichtete Terminologie identifiziert werden, wie z.B. "antizipieren", "glauben", "planen", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "budgetieren", "zeitlich planen", "können", "werden", "könnten", "dürften", "sollten", "andeuten" oder Abwandlungen dieser Wörter bzw. ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken erkannt werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die von East Africa zum Zeitpunkt dieser Informationen getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von East Africa wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Zeitplan für den Erhalt der Bergbaugenehmigung; den Zeitplan für die Erschließung des Bergbaus; prognostizierte Haufenlaugungsgewinne; frühe Exploration; Abschluss der Vereinbarung mit dem Explorations- und Erschließungsunternehmen, um das Magambazi-Projekt voranzutreiben oder andere Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen zu identifizieren; Mineralexploration und -erschließung; Metall- und Mineralpreise; Verfügbarkeit von Kapital; Genauigkeit der Prognosen und Schätzungen von East Africa, einschließlich der anfänglichen Mineralressource für die Konzessionsgebiete Adyabo, Harvest und Magambazi; Zins- und Wechselkurse; Wettbewerb; Aktienkursschwankungen; Verfügbarkeit von Bohrausrüstung und Zugang; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten; staatliche Regulierung; politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; ausländische Steuerrisiken; Umweltrisiken; Versicherungsrisiken; Kapitalausgaben; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Erschließungsaktivitäten; Personalbeziehungen; der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung strategischer Metalle, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen und Gehalte von Reserven; Streitigkeiten um Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten; und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne sowie jene Risikofaktoren, die im Lagebericht des Managements (MD&A) von East Africa für die drei Monate und neun Monate zum 31. Dezember 2024 und für das Jahresende zum 31. März 2024 sowie im Antrag auf Börsenzulassung von East Africa vom 8. Juli 2013 dargelegt sind. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die angegebenen Werte für den Gold-, Kupfer- und Silbergehalt sind In-situ-Werte. Es kann nicht zugesichert werden, dass die geschätzten Mengen auch tatsächlich produziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den rechtzeitigen Abschluss der Finanzierung; die rechtzeitige Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung über das Konzessionsgebiet Handeni und den damit verbundenen Abschluss; den Preis für Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Nachfrage nach Gold, Silber, Kupfer und Zink; die Fähigkeit, Explorations- und Erschließungsaktivitäten fortzusetzen; den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen; die Fähigkeit, qualifiziertes Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen rechtzeitig und kosteneffizient zu beschaffen; die Fähigkeit, sicher, effizient und effektiv zu arbeiten; die Erneuerung oder Verlängerung von Explorationslizenzen; den regulatorischen Rahmen in Bezug auf Umweltangelegenheiten sowie andere Annahmen und Faktoren, die hierin dargelegt sind. Obwohl East Africa versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen aktualisiert oder revidiert zukunftsgerichtete Informationen nicht, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden, es sei denn, das Unternehmen ist gesetzlich dazu verpflichtet. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80729Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80729&tr=1



