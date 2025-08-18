Die N-Ergie Netz GmbH bietet als erster Netzbetreiber in Bayern flexible Netzanschlussvereinbarungen für Biogas-Anlagen an: Mit so genannten Flexible Connection Agreements (FCAs) können bestehende Biogas-Anlagen ihre maximale Einspeiseleistung erhöhen - trotz des vielerorts bereits hoch ausgelasteten Stromnetzes in der Region. Die FCAs für Biogas-Anlagen ergänzen das Portfolio der N-Ergie Netz. Bereits seit dem Frühjahr bietet sie entsprechende Vereinbarungen für Windkraft-Anlagen sowie Solarparks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
