Delaware (www.fondscheck.de) - Zum 15. August 2025 übernimmt Kai Jennert die Rolle des stellvertretenden CEO von Lazard Asset Management in Deutschland, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neuen Funktion wird Kai Jennert eine zentrale Rolle im Senior Management von Lazard Asset Management Deutschland einnehmen und Andreas Hübner im Tagesgeschäft als dessen Stellvertreter unterstützen. Neben diesen zusätzlichen Aufgaben wird er weiterhin eng mit Matthias Kruse zusammenarbeiten, um den Bereich Sales & Client Service zu führen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
