Lugano - Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), ein weltweit tätiger Anbieter von Energiespeicherlösungen im Netzmassstab, gab den Abschluss einer Exklusivitätsvereinbarung über eine Vorzugsbeteiligung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar bekannt, mit der die Gründung von Asset Vault finanziert werden soll. Asset Vault ist eine vollkonsolidierte Tochtergesellschaft von Energy Vault, die sich auf die Entwicklung, den Bau, den Besitz und den Betrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab