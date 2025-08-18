München - Wirtschaftsexperten weltweit erwarten ein anhaltend hohes Niveau der Inflationsraten. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des Ifo-Instituts hervor.



Für 2025 rechnen die befragten Volkswirte demnach mit einer globalen Rate von durchschnittlich 4,0 Prozent, was den Erwartungen des Vorquartals entspricht. Die Erwartungen für Deutschland sind über die nächsten Jahre stabil bei 2,4 Prozent für 2025 und 2,3 Prozent für 2026 und 2028. "Die Inflationserwartungen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert - sowohl kurzfristig als auch mit Blick auf die kommenden Jahre", sagte Ifo-Forscher Philipp Heil. "Ein wesentlicher Treiber der Inflation sind laut den Experten die aktuellen Handelskonflikte und Importzölle."



Auch für 2026 gehen die Befragten von einem globalen Durchschnittswert von 3,9 Prozent, für 2028 von 3,7 Prozent aus. Die langfristigen Erwartungen stagnieren damit ebenfalls auf relativ hohem Niveau.



Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen den Weltregionen. Während die Erwartungen in Westeuropa mit 1,8 Prozent für 2025 sogar unter dem EZB-Ziel von zwei Prozent Inflation liegen, sind sie in Osteuropa und asiatischen Ländern deutlich höher. In den USA erwarten die Ökonomen einen Anstieg der Inflation von 3,1 Prozent in diesem Jahr und auf 3,7 Prozent im nächsten Jahr. Die am häufigsten genannte Erklärung für diese Entwicklung sind die von der US-Regierung verhängten Zölle auf Importe. Die höchsten Inflationsraten werden in weiten Teilen Afrikas erwartet, mit teilweise über 20 Prozent.



An der Umfrage vom 17. Juni 2025 bis zum 1. Juli 2025 nahmen 1.340 Wirtschaftsexperten aus 121 Ländern teil.





