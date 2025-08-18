Anzeige
Montag, 18.08.2025
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333
Tradegate
18.08.25 | 11:21
45,925 Euro
+4,24 % +1,870
Dow Jones News
18.08.2025 10:21 Uhr
274 Leser
MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Novo Nordisk gesucht

DJ MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Novo Nordisk gesucht

DOW JONES--Die europäischen Börsen sind entgegen der vorbörslichen Indikationen mit kleinen Abgaben in den Handel am Montag gestartet. Die Anleger halten sich offenbar zurück vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Im Anschluss wird Trump dann noch verschiedene europäische Staats- und Regierungschefs treffen.

Der DAX gibt um 0,4 Prozent auf 24.265 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es ebenfalls um 0,4 Prozent auf 5.425 Punkte nach unten. Am Devisenmarkt kann der Euro die jüngsten Gewinne behaupten und geht bei 1,1697 Dollar um. Am Anleihemarkt ziehen die Kurse etwas an, die Renditen fallen also.

Das Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Freitag wird von Beobachtern als diplomatischer Erfolg für Putin gewertet. Putin sei kein Waffenstillstand auferlegt worden, zugleich seien keine neuen Sanktionen gegen Russland zu erwarten, so Berenberg. Die Aussagen von Trump, es liege nun an der Ukraine einen Deal mit Russland zu machen, lege nahe, dass der US-Präsident die Ukraine und Europa zwingen könnte, russischen Forderungen nachzukommen.

Ab Donnerstag wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger dann auf das jährliche Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole richten. In diesem Jahr dürfte die Spannung wegen des zunehmenden Drucks der US-Regierung auf die Entscheidungsträger, die Zinsen zu senken, noch einmal größer sein, so die Commerzbank. Die jüngsten Daten aus der Realwirtschaft, nach denen der US-Dollar erneut unter Druck geriet, dürften zusätzlich den Boden bereiten für eine Wende in der Geldpolitik.

Auf Unternehmensseite ist es ruhig. Für Novo Nordisk geht es um 3,2 Prozent nach oben. Stützend wirkt hier die FDA-Zulassung einer neuen Indikation für das Medikament Wegovy. Diese ermöglicht die Anwendung des Hormons GLP-1 zur Behandlung von Erwachsenen mit der Lebererkrankung metabolisch bedingte Steatohepatitis (MASH) und Lebervernarbung. "Nach dem sehr negativen Narichtenfluss bei Novo Nordisk, dürfte sich das Papier erholen", heißt es im Handel.

Commerzbank verlieren dagegen 3,5 Prozent. Die Deutsche Bank hat das Papier auf "Hold" herabgestuft. Das Kurspotenzial für das Papier sei ausgereizt, heißt es. 

=== 
              zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.425,24    -0,4%   -23,37     +11,3% 
Stoxx-50         4.543,32    -0,2%   -10,61     +5,7% 
DAX           24.264,88    -0,4%   -94,42     +22,4% 
MDAX           31.011,86    +0,2%    60,17     +21,0% 
TecDAX          3.767,85    +0,0%    1,77     +10,2% 
SDAX           17.059,31    +0,2%    36,37     +24,2% 
CAC            7.884,03    -0,5%   -39,42     +7,4% 
SMI           12.038,78    -0,3%   -35,55     +4,1% 
ATX            4.814,29    -0,7%   -31,88     +32,3% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 17:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1697    -0,2%   1,1715     1,1704 +13,0% 
EUR/JPY           172,21    -0,1%   172,44     172,03  +5,8% 
EUR/CHF           0,9426    -0,2%   0,9446     0,9432  +0,5% 
EUR/GBP           0,8634    -0,0%   0,8636     0,8631  +4,3% 
USD/JPY           147,23    +0,0%   147,20     146,98  -6,4% 
GBP/USD           1,3547    -0,1%   1,3566     1,3561  +8,4% 
USD/CNY           7,1357    -0,1%   7,1425     7,1369  -0,9% 
USD/CNH           7,1820    -0,1%   7,1882     7,1848  -2,0% 
AUS/USD           0,6514    +0,1%   0,6508     0,6519  +5,1% 
Bitcoin/USD       115.465,90    -2,0% 117.766,50   117.557,50 +24,3% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,08    62,80    +0,4%      0,28 -12,2% 
Brent/ICE          65,96    65,85    +0,2%      0,11 -11,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.350,24   3.335,70    +0,4%     14,55 +27,1% 
Silber            38,09    38,01    +0,2%      0,08 +31,6% 
Platin          1.137,09   1.145,59    -0,7%     -8,50 +30,9% 
Kupfer            4,47     4,49    -0,5%     -0,02  +8,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 03:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
