© Foto: Christian Schultz/dpaNovos Abnehmmittel Wegovy zeigt sich auch für eine in den USA weit verbreitete Lebererkrankung effektiv. Jetzt bekommen die Dänen die Zulassung für ihren Blockbuster. Nimmt die Erholung der Aktie jetzt Fahrt auf?Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die beschleunigte Zulassung für sein Gewichtsmedikament Wegovy zur Behandlung der nicht-alkoholischen Fettleberentzündung MASH (metabolisch-assoziierte Steatohepatitis) erhalten. Damit ist Wegovy erstmals aus der Klasse der GLP-1-Medikamente für diese schwere Lebererkrankung zugelassen - und stärkt Novo Nordisk in einem wachsenden Markt für Stoffwechselerkrankungen. "Es gab bisher wirklich keine guten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE