Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN: DE0005932735) trotzt der Marktschwäche: Während der europäische Onlinewerbemarkt im ersten Halbjahr 2025 stagnierte, steigerten die Berliner Ad-Tech-Spezialisten ihren Konzernumsatz um 10 % auf 17,1 Mio. EUR (H1/2024: 15,5 Mio. EUR). Nach einem moderaten Start ins Jahr (+3 % im Q1) gelang im zweiten Quartal mit +16 % Umsatzwachstum die Rückkehr zum Niveau der Vorjahre. YOC: Ergebnis durch Sondereffekte belastet Das operative Ergebnis (EBITDA) fiel mit 0,5 Mio. EUR (H1/2024: 1,8 Mio. EUR) deutlich schwächer aus. Unter dem Strich stand ein Konzernperiodenergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin