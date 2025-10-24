Das dritte Quartal ist für YOC (ISIN DE0005932735) zum Stolperstein geworden. Die Berliner Mobile-Advertising-Spezialisten mussten ihre Jahresprognose deutlich kappen. Das operative Ergebnis lag mit 0,6 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 0,8 Millionen Euro. Die Börse dürfte diese Ad-hoc-Mitteilung nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen haben. Umsatz steigt, Marge bröckelt: Die Zahlen offenbaren ein zwiespältiges Bild. Während der Umsatz im dritten Quartal auf 9,5 Millionen Euro zulegte und damit über dem Vorjahreswert von 8,1 Millionen Euro lag, konnte die Profitabilität nicht mithalten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.