Das dritte Quartal ist für YOC (ISIN DE0005932735) zum Stolperstein geworden. Die Berliner Mobile-Advertising-Spezialisten mussten ihre Jahresprognose deutlich kappen. Das operative Ergebnis lag mit 0,6 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 0,8 Millionen Euro. Die Börse dürfte diese Ad-hoc-Mitteilung nicht gerade mit Begeisterung aufgenommen haben. Umsatz steigt, Marge bröckelt: Die Zahlen offenbaren ein zwiespältiges Bild. Während der Umsatz im dritten Quartal auf 9,5 Millionen Euro zulegte und damit über dem Vorjahreswert von 8,1 Millionen Euro lag, konnte die Profitabilität nicht mithalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
