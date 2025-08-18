Zürich - Das Zürcher EdTech-Startup evulpo hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8.8 Millionen Schweizer Franken erfolgreich abgeschlossen und zählt damit zu den vielversprechendsten E-Learning-Unternehmen Europas. In einem Marktumfeld, in dem Investitionen rar und hochselektiv sind, sendet diese Finanzierungsrunde ein unübersehbares Signal: Das Gründerteam um Dr. Christian Marty und Jonas Fehlmann geniesst grosses Vertrauen - ebenso wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab