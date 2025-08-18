Von Bernhard Bauhofer, Bauhofer Reputation Management «Es braucht 20 Jahre, um einen guten Ruf aufzubauen, und fünf Minuten, um ihn zu zerstören", beschrieb einst der Starinvestor Warren Buffet eine zentrale Herausforderung für Länder, Organisationen und Menschen gleichermassen: Eine Reputation baut man sich über Jahre hinweg auf und als wertvolles Gut will sie tagtäglich gehegt, gepflegt und wie ein Augapfel geschützt werden. So banal es klingen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab