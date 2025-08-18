Die VSB Gruppe hat den repowerten Windpark Elster erfolgreich ans Netz gebracht. Mit einer installierten Leistung von 105,6 Megawatt zählt er zu den größten Repowering-Projekten Europas. Der Stromertrag steigt im Vergleich zum ursprünglichen Windpark um das Sechsfache - möglich durch modernste Turbinentechnologie. Mehr Energie, weniger Fläche'Der neue Windpark liefert jährlich 235 Gigawattstunden Strom. Damit versorgt er rund 67.000 Drei-Personen-Haushalte - vergleichbar mit einer Stadt wie Heidelberg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
