Renk hat mit einer Produktionsverlagerung in die USA gedroht, sollte das deutsche Waffenexport-Embargo gegen Israel greifen. Der Schritt könnte die gesamte Rüstungsbranche erschüttern.Der deutsche Rüstungs- und Getriebehersteller Renk erwägt eine Verlagerung seiner Waffenproduktion in die USA. Hintergrund sind die von der Bundesregierung angekündigten Exportstopps nach Israel, die Teil einer breiteren Einschränkung für Lieferungen in den Gazastreifen sind. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte am Freitag erklärt, Deutschland werde "die Ausfuhr von Waffen, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, aussetzen". CEO Alexander Sagel bestätigte die Pläne während einer Telefonkonferenz nach den …Den vollständigen Artikel lesen ...
