Der Dax steht zu Wochenbeginn ganz im Bann der Geopolitik. Die Bemühungen, den Krieg zu beenden, haben in den letzten Tagen enorme Dynamik entwickelt.Noch ist allerdings nichts in trockenen Tüchern. In den nächsten Handelstagen steht nicht nur die Geopolitik im Fokus. Zahlreiche Konjunkturdaten werden die Aktienmärkte in Atem halten. Und nicht zuletzt wird die zweite Wochenhälfte vom 3-tägigen Jackson Hole Economic Policy Symposium bestimmt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de