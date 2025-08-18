… das verschiebe nicht auf morgen! Dieser Appell richtet sich gleichermaßen an Photovoltaik-Interessenten wie an Installateure und Planer. Er lässt sich einerseits dadurch begründen, dass wir im August nochmals einen Preisverfall gegenüber dem Vormonat zu verzeichnen haben und damit nach Dezember 2024 wieder einen historischen Tiefststand bei den Modulpreisen erreicht haben. Fast alle Technologieklassen liegen […]… das verschiebe nicht auf morgen! Dieser Appell richtet sich gleichermaßen an Photovoltaik-Interessenten wie an Installateure und Planer. Er lässt sich einerseits dadurch begründen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland