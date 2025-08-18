Neuenburg - Die Produktion im sekundären Sektor der Schweiz ist im zweiten Quartal gesunken. Dabei war der Rückgang im Baugewerbe deutlicher als in der Industrie. Im gesamten sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, sank die Produktion (kalenderbereinigt) zwischen April und Juni 2025 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Die Industrieproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
