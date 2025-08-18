Nach einer turbulenten Kursentwicklung stabilisiert sich die CanCambria-Aktie. Frisches Kapital und ein gesichertes Gasfeld in Ungarn schaffen eine solide Basis. Nun könnte ein unerwarteter Faktor aus Brüssel für neuen Auftrieb sorgen. Die Europäische Union macht es Gasimporteuren immer schwerer. Mit neuen, scharfen Regeln für Methanemissionen und weiteren Vorschriften, die noch im August in Kraft treten sollen, steigen die Kosten und der bürokratische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de