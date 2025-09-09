Die Europäische Union setzt mit mehreren Programmen konsequent darauf, ihre Energieinfrastruktur, insbesondere im Gasbereich, zu stärken und unabhängiger von fossilen Importen zu werden. Im Rahmen des REPowerEU-Plans verfolgt die EU das Ziel, die Erdgasabhängigkeit vor allem von Russland bis 2027 deutlich zu reduzieren und gleichzeitig den Hochlauf einer europäischen Wasserstoffwirtschaft voranzutreiben. Die EU legt großen Wert auf die Modernisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Future Money