Seit drei Monaten pendelt die CanCambria-Aktie nun schon in einem engen Kurskorridor zwischen 0,50 und 0,55 CA$ auf und ab. Unterschätzen Anleger das Potenzial, das das kanadische Gasexplorationsunternehmen bietet? Suche nach einem Finanzierungspartner Der gute Newsflow, den CanCambria in jüngster Vergangenheit lieferte, setzt sich auch dieser Tage fort. Der Gasspezialist aus Kanada gab zuletzt bekannt, dass er die österreichische Raiffeisen Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de